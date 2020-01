Klare Spielregeln

Wie sich die Bilder auf den ersten Blick gleichen. Am Freitag haben passend zur Grünen Woche wieder unzählige Bauern mit ihren Traktoren halb Berlin lahmgelegt, um gegen die Politik der Bundesregierung zu demonstrieren; weil sie sich unverstanden und überfordert fühlen.

Am Samstag wiederum gehen tausende Bürger auf die Straße, um eine umweltfreundliche, am Tierwohl orientierte Agrarwirtschaft zu fordern. Alle haben es irgendwie satt, freilich aus unterschiedlichsten Gründen. Derzeit spricht noch nicht viel dafür, dass sich das ändert. Es gibt aber nicht „die“ Landwirtschaft, genauso wenig „den“ Verbraucher und schon gar nicht gibt es die gute Öko- und die schlechte konventionelle Bauernschaft. Diese Debatte ist überholt, weil sich die Produktionssysteme längst entwickelt haben und vieles in Richtung Verzahnung strebt.

Öko allein macht auch nicht glücklich, denn dafür ist der Markt nicht da. Und wer heute noch glaubt, dass eine ökonomisierte Landwirtschaft nicht auch die ökologischen und sozialen Folgen ihres Tuns im Blick haben muss, der irrt. Der Kern des Konflikts ist ein anderer: Wie kann eine Landwirtschaft in Zukunft wirtschaftlich überleben, wenn sie einerseits die Anforderungen der Politik und andererseits die formulierten Bedürfnisse der Bürger erfüllen soll? Wohlgemerkt „formuliert“ – denn genügend Konsumenten sind schnell dabei, zu bekunden, mehr Geld für gute Lebensmittel bezahlen zu wollen. Doch in der Praxis landet dann doch das Billigfleisch auf dem Tisch.

Und wie kann eine Landwirtschaft in Zukunft durchhalten, wenn die großen Lebensmittelketten die Regeln des Marktes bestimmen, mit Dumpingpreisen und Eigenmarken sich der fairen Entlohnung entziehen? Kurzum: Der Agrarsektor braucht neue Spielregeln, damit die entstandenen Parallelwelten wieder zueinanderfinden. Sie müssen an einem Tisch ausverhandelt werden, wie schon für den Automobil- und den Energiebereich geschehen.

Eine Voraussetzung dafür ist, dass man Einverständnis über die Fakten erzielt. Beispielsweise über die Beiträge, die die Landwirtschaft zu wesentlichen Umweltproblemen leistet: Emission von Treibhausgasen, Rückgang der Artenvielfalt und Nitratbelastung des Grundwassers. Eine zweite Voraussetzung ist, dass Verbraucher akzeptieren, dass bessere Lebensmittel höhere Preise bedeuten, und dass die Bauernschaft nicht per se als Tierquäler oder Umweltzerstörer hingestellt werden darf. Und drittens braucht es eine Politik, die den neuen gesellschaftlichen Dialog fördert und für mehr Planungssicherheit sorgt.

