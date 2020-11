Klares Bekenntnis

Nicht noch ein Hotel, wird mancher denken, wenn er von den Plänen für J 1 hört. Die Vorbehalte sind berechtigt. Gegenüber, in T 1, soll ein Haus mit 195 Zimmern entstehen, wenige Schritte entfernt in U 1 befindet sich ein weiteres Hotel mit 40 Zimmern. Ganz zu schweigen von Motel One am Paradeplatz und all den anderen Projekten in der Stadt, die im Bau sind oder vor der Eröffnung

...