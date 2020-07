Klares Signal

Gut, für das Kaiserinnenwetter konnte Markus Söder nichts. Für die Schiff- und Kutschfahrt, den Empfang auf dem Schloss anstatt eines Treffens in seiner Staatskanzlei schon. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef hat die Kanzlerin hofiert wie eine Königin. Wer so auffährt, der will, dass es wahrgenommen wird. Ziel erreicht. Herrenchiemsee ist auch nicht irgendeine Residenz. Dort wurden 1948 die Vorarbeiten für das Grundgesetz geleistet. Noch ein Signal, dass Söder über die Grenzen Bayerns hinausdenkt.

Gefreut hätte es ihn schon, das sah man bei der Pressekonferenz, wenn sich Merkels schnelles „Ja“ auf die Frage bezogen hätte, ob er ein guter Nachfolger wäre. Aber die Kanzlerin bleibt eisern. Sie will sich nicht einmischen. Gleichwohl weiß sie, dass ihr Besuch die Spekulationen befeuert. Es stimmt, auf dem Höhepunkt des auch von Söder hart geführten Flüchtlingsstreits vor zwei Jahren war Merkel verpönt in Bayern. Die Corona-Krise hat das verändert, weil die Kanzlerin und der CSU-Chef bei der Bekämpfung des Virus fest an einem Strang gezogen haben.

Merkels Gastspiel ist ein persönliches Bonbon für Söder. Sie wertet ihn eindeutig auf. Machtpolitisch ist das für ihn in den kommenden Monaten wichtig, wenn es in den Unionsparteien um die Klärung der K-Frage geht. Mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist die Kanzlerin jedenfalls noch nicht auf dem Rhein geschippert. Um Inhalte ging es zwar auch, aber die waren zweitrangig. Mit einer Ausnahme: Ein so flammendes Bekenntnis zur Einheit Europas in der Krise hat man vom Freistaatler Söder wohl noch nicht gehört. Ebenfalls kein Zufall.

