Klasse statt Masse

Je weniger reguliert wird, desto größer wird das Angebot. Die Preise sinken, und die Verbraucher sind zufrieden. So simpel ist die Argumentation häufig, wenn Kritiker die Rückkehr zum Meisterzwang für ein Dutzend Berufe verteufeln. Aber nur der erste Teil des Arguments stimmt. Wenn ein Handwerker keine sonderlich ausgewiesene Kompetenz für die Eröffnung eines Betriebs braucht, versuchen sich naturgemäß mehr Menschen in der Selbstständigkeit. Ob sie das Metier auch beherrschen, ist zunächst zweitrangig. Ob sie ihre Fähigkeiten als Ausbilder an die nächste Generation weitergeben, ebenfalls.

Doch Kunden, die ihr Bad neu fliesen lassen, wollen sicher sein, dass die Arbeit auch ordentlich ausgeführt wird. Verlässlich ist diese Annahme nicht, wenn sich Hinz und Kunz als Anbieter auf dem Markt tummeln dürfen. Genau aus diesem Grund hat die Bundesregierung ja nun für wenige Berufe die Rückkehr zur Meisterpflicht beschlossen – die ein Qualitätsmerkmal darstellt. Schludrigkeiten sorgen beim Verbraucher nicht nur für Unzufriedenheit, am Ende wird es zudem auch noch teurer.

Es ist eine Mär, dass eine Arbeitsstunde beim Meisterbetrieb zu teuer ist. Bürokratiekosten und Abgaben in Deutschland sind viel häufiger Ursache für hohe Stundensätze als eine vermeintliche Marktabschottung. Und schließlich erhöht die Meisterpflicht auch die Attraktivität der Berufe, weil mit dem Meisterbrief gutes Geld zu verdienen ist. Es gibt also gute Gründe für einen kleinen Rückschritt bei der Liberalisierung.

