K(l)eine Revolution

Ob es wirklich eine kleine Revolution ist, wie manche Experten meinen, darf auf den ersten Blick hinterfragt werden. Die Commerzbank schafft zwar individuelle Bonuszahlen für Beschäftigte ab, die außer Tarif bezahlt werden. Aber eben nicht für alle. Investmentbanker, die das Risikoprofil der Bank besonders prägen, also in besonders riskanten Bereichen, in denen ansehnliche Einnahmen, aber auch Verluste möglich sind, werden weiter mit individuellen Boni bedacht.

Was anderes kann sich die Commerzbank zum Verdruss von Bankchef Martin Zielke, wie zu hören ist, auch nicht erlauben. Sonst würden diese Banker etwa in London ganz schnell das Institut verlassen. Oder neue Talente wären nur schwer zu gewinnen angesichts der Beträge, die vor allem angloamerikanische Institute locker machen. Investmentbanker haben meist immer noch Gehälter im deutlich siebenstelligen Bereich im Auge.

Ausgeschlossen ist aber dem Vernehmen nach, dass der Bonus höher sein kann als das Fixgehalt. Das verhindert verantwortungslose Zockerei. Der Bonus bei den anderen, außertariflich Beschäftigten der Bank richtet sich künftig stärker nach dem Erfolg des Geldhauses. Zugleich steigt der Anteil der Fixgehälter. Das ist ein kleiner Nachteil in guten Zeiten, weil die Verdienste insgesamt dann nicht mehr so stark steigen können, und gut in schlechten Zeiten, weil dann der höhere Anteil des fixen Gehaltes wichtiger ist. Banker können also verlässlicher planen, sie sind bessergestellt. Das kann dem Geldhaus eigentlich nur helfen. Insofern sind die Veränderungen bei der Commerzbank dann doch eine kleine Revolution.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018