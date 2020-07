Kleiner großer Club

Es soll ja tatsächlich Fans von Hertha BSC geben, die auch in der vergangenen Saison ihre Vereinshymne verinnerlichten. „Nur nach Hause geh’n wir nicht“, singen die Berliner stets im Olympiastadion und bringen damit ihre Treue zum Club zum Ausdruck. Mal abgesehen davon, dass nach der Corona-Pause ohnehin keiner mehr kommen durfte, gab es zuletzt recht viele Gründe, die riesige Betonschüssel vor Abpfiff zu verlassen. Denn was die Hertha trotz der Millionen ihres Investors Lars Windhorst ablieferte, war nur abseits des Rasens unterhaltsam. Dort dafür aber umso mehr – mit einem Video als traurigem Höhepunkt, weil der Verstoß von Spieler Salomon Kalou gegen fast alle Regeln des Corona-Hygienekonzepts die ganze Branche beschädigte.

Im Vergleich dazu war die Causa Jürgen Klinsmann fast harmlos, wenngleich dessen Verpflichtung schon jetzt zu den größten Fehlentscheidungen der Vereinsgeschichte gehört. Die neureichen Berliner holten sich, ganz so wie es sich bei ausgeprägtere Großmannssucht gehört, einen prominenten, aber auch eigenwilligen Mann ins Haus und zeigten sich dann ernsthaft überrascht, dass sich der Ex-Bundestrainer auch eigenwillig gab. Das ist in etwa so, als bestellt man in Düsseldorf ein Kölsch und wundert sich dann, dass man schief angesehen wird.

Nur die Ausgaben sind riesig

Das Kapitel Klinsmann ist seit einiger Zeit Geschichte, aber die Ziele, das zeigen die Titel-Träume von Windhorst, bleiben riesig beim selbst ernannten „Big City Club“, der zuletzt doch recht klein daher kam – von den Ausgaben einmal abgesehen. 80 Millionen Euro steckte Hertha noch in der Winterpause in Transfers, um die Runde auf dem sagenhaften zehnten Rang zu beenden. Und zwar punktgleich mit dem Nachbarn Union, dessen gesamter Lizenzspieleretat sich übrigens auf 40 Millionen Euro beläuft.

Nun soll es in der neuen Saison mit dem Großangriff klappen, Windhorst stellt erneut 150 Millionen Euro bereit. Gewiss: Angesichts sinkender Preise ist es durchaus schlau, jetzt auf Einkaufstour zu gehen. Angemerkt sei aber dennoch: Mit der neuen Demut und Bescheidenheit, die sich die Bundesliga noch auf dem Höhepunkt der Corona-Krise selbst verschrieb, hat das rein gar nichts mehr zu tun.

Doch die Hertha hat die Kohle – und nutzt sie auch. Das ist, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, das gute Recht des Clubs. Fortan ist allerdings auch klar: Die Berliner müssen liefern. Sonst kommen die Fans bald wirklich nicht mehr – obwohl es vielleicht wieder möglich wäre.

