Kleinkarierter Streit

Schade, dass die an sich nötige Neuausrichtung des Mannheimer Quartiermanagements sich wieder im Hick-Hack zu verheddern droht. Im Rathaus möchte man die Kommunikationsplattformen zentral steuern, ist aber anscheinend nicht in der Lage, mit den Akteuren im Vorfeld alles so zu besprechen, dass nicht gleich wieder Frust aufkommt. „Funktionsfähige Verwaltungsstrukturen“, eine Lenkungsgruppe – schön und gut. Längst überfällig. Doch von der operativen Ebene, konkret auf dem Platz sozusagen, ist kaum die Rede. Dabei sind die Probleme an der Basis, in den Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf, groß. Aber die Quartier(büro)manager haben kaum Geld und Personal, um Projekte mit den Bürgern zu gestalten. Die spüren das und wissen genau, wer am Ende das Sagen hat und sich durchsetzt. Wozu da noch mitmachen? Den kleinkarierten Streit um die Frage der Gemeinwesenarbeit, und wie sie ins Geschehen integriert wird ohne teure Doppelstrukturen aufzubauen, kann eh keiner verstehen. Stattdessen nehmen viele Bürger der Stadt den Willen zur wirklich ergebnisoffenen Beteiligung kaum ab. Die Neuausrichtung der Quartierarbeit wäre eine Chance, deutlich zu signalisieren, wie wichtig man die Sache nimmt. Nun wird aber vor allem getan, was die Verwaltung (zum Steuern) braucht. Um die Bewohner vom ernst gemeinten, gemeinsamen Entwickeln zu überzeugen, wird das nicht reichen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019