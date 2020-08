Kleinod schützen!

Ein bisschen ist es mit der sogenannten Schweinebucht, wie mit dem Strandbad: Beide sind Opfer ihres Erfolges, genauer gesagt ihrer Schönheit. Vor einiger Zeit war auch der Neckarauer Lido einfach nur ein Ort, an dem sich die Mannheimer erholen und in der Natur Kraft tanken konnten. Das sprach sich jedoch schnell herum. Und bald war das Strandbad so beliebt, dass der Parkplatz am Wochenende fast aus allen Nähten platzte. Längst standen dort Autos mit Kennzeichen aus dem Umland, Karlsruhe und Frankfurt eingeschlossen. Wenn man die Wiesen am Rhein betrat, dann wurde man vom Rauch Dutzender Grillfeuer umweht. Deshalb wurde 2019 eine neue Satzung zur Nutzung des Strandbades mit Zutrittsverboten für Radfahrer und Hunde sowie Auflagen für Griller verabschiedet. Schade, dass es so weit kommen musste. Strikte Verbote, Absperrungen und Kontrollen – es könnte sein, dass solche Zwangsmaßnahmen jetzt auch an den Ufern südlich des Rheinauhafens eingeführt werden müssen. Denn die Schweinebucht hat sich in den vergangenen Monaten zum Party-Hotspot entwickelt.

Für Feten ungeeignet

Ein denkbar ungünstiger Ort zum Feiern, denn er befindet sich mitten im Naturschutzgebiet Backofen-Riedwiese, das vielen vom Aussterben bedrohten Tierarten und Pflanzen einen bislang geschützten Lebensraum bietet. Darum ist es sogar verboten, die Wege zu verlassen. Stattdessen brennen dort am Wochenende Dutzende von Lagerfeuern, es dröhnt laute Musik – und am nächsten Tag säumt den Uferbereich jede Menge Müll. Kein Wunder, dass jetzt Naturschützer um das Idyll zwischen Mannheim und Brühl bangen.

Es könnte durchaus passieren, dass die Umweltbehörde beschließt, das Areal komplett zu sperren. Das wäre nicht nur jammerschade, sondern damit würden auch diejenigen bestraft, die sich in der Schweinebucht so verhalten, dass es der Natur nicht schadet. Deshalb gibt es nur eine Lösung: An die Regeln halten, das heißt, keinen Müll hinterlassen, keinen Lärm machen – und natürlich vor allem kein Feuer entfachen. Das ist die einzige Möglichkeit, um dieses kostbare Kleinod zu schützen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.08.2020