Birgit Holzer hält die Bürgerbefragung in Frankreich für ein gutes Projekt und ruft dazu auf, die Vorschläge umzusetzen

Die EU sei ein Eliten-Projekt, das vom Alltag der Bürger und ihren Sorgen weit entfernt ist – so lautet ein oft wiederholter Vorwurf an die Union und ihr Wirken. Auch aus diesem Grund wenden sich viele Menschen vom „Bürokratie-Monster“ Brüssel ab, deshalb erstarken in allen Mitgliedsländern nationalistische, EU-feindliche Kräfte. Es ist daher eine kluge Idee von Emmanuel Macron und seiner

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2081 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.04.2018