Kein Eishockey auf höchstem Level? Und das für 17 Monate? Für eine quälend lange Zeit stellte sich nicht die Frage, ob Felix Brückmann an alte Glanzzeiten würde anknüpfen können, sondern ob er im Profibereich überhaupt wieder ins Tor zurückkehren könnte. Wegen einer schweren Hüftverletzung verpasste der 29-Jährige die komplette Saison 2018/19. Brückmann war komplett raus aus dem Geschäft, um sich in der abgelaufenen Runde bärenstark zurückzumelden.

Es ist aus mehreren Gründen ein kluger Zug, dass die Adler den Goalie nach sechs Jahren in Wolfsburg nach Mannheim zurückgeholt haben. Brückmann überzeugte bei den Grizzlys zuletzt mit einer Fangquote von fast 92 Prozent. Er muss den Vergleich mit dem Schweden Johan Gustafsson, den die Adler nach nur einem Jahr wieder ziehen ließen, nicht scheuen – und er bringt einen weiteren nicht zu unterschätzenden Vorteil mit sich: Die Mannheimer sparen im Tor eine Ausländerlizenz ein.

Fluktuation im Sturm

Gerade vor dem Hintergrund der Fluktuation im Angriff bringt das den Adlern einen größeren Handlungsspielraum: Kapitän Marcel Goc gab sein Karriereende bekannt, Tim Stützle wird sein Glück in Nordamerika versuchen, zudem stehen die Abgänge von Brent Raedeke, Phil Hungerecker und Samuel Soramies fest. Mit Stefan Loibl ist den Adlern zwar bereits ein ganz dicker Fisch auf dem deutschen Spielersektor ins Netz gegangen, der Transfer des mit einem deutschen Pass ausgestatteten Jason Bast wartet nur auf seine Bestätigung, und bei Markus Eisenschmid stehen alle Zeichen auf einen Verbleib des Nationalspielers. Um die Qualität im Sturm zu steigern, ist es aber durchaus denkbar, dass der Meister von 2019 in diesem Mannschaftsteil einen Importspieler mehr verpflichtet als zuletzt.

Mit dem Tandem Brückmann-Endras stehen Pavel Gross alle Optionen offen. Der Trainer ist bekannt dafür, in der Hauptrunde keinen Torhüter zu „verheizen“, sondern er gibt beiden ausreichend Chancen, um sich zu zeigen – und um die Belastung zu verteilen, damit sie in den Play-offs voll im Saft stehen. Da die Adler in der DEL wieder um den Titel mitspielen werden und sich für die Champions League qualifiziert haben, dürfte sich kein Goalie über fehlende Einsätze beschweren.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.03.2020