Alle 20 Minuten die Fenster auf und frische Luft reinlassen, das ist im Kampf gegen Corona an den Schulen das Mittel der Wahl, für die Bürgermeister der Region ebenso wie für die meisten Schulleiter. Und einen Schnupfen werden sich die Kinder davon sicher auch nicht holen, im Gegenteil. Die frische Luft stärkt die Abwehrkräfte.

Doch ganz sicher ist man sich da im Kultusministerium des Landes offenbar nicht. Also bietet Stuttgart den Kommunen großzügig Zuschüsse für den Einbau von Lüftungsanlagen oder Luftfiltern an – und brummt den Bürgermeistern damit eine knifflige Hausaufgabe auf. Sie sollen jetzt entscheiden, ob sie viel Geld für Technik ausgeben, deren Nutzen zumindest umstritten ist, oder ob sie darauf verzichten und ganz alleine aufs gründliche und regelmäßige Lüften setzen. Dabei ist man sich noch nicht einmal innerhalb der Landesregierung einig. Während der Ministerpräsident Winfried Kretschmann das Stoßlüften für praktikabel und effektiv hält, plädiert auch seine Kultusministerin genau dafür, stellt aber zugleich Geld für technische Hilfsmittel in Aussicht. Wer soll da noch durchblicken?

Eines ist klar: Schnellschüsse bringen niemandem etwas. Aber was die Schulen angeht, ist auch keine klare Strategie erkennbar. Es ist gut, wenn man den Schulen vor Ort Spielraum lässt. Aber ihnen und den Kommunen als Trägern die Verantwortung aufs Auge zu drücken, wenn es um die Raumhygiene geht, ist ein mieses Schwarzer-Peter-Spiel.

Egal, ob nun Lüftungsanlagen oder Filter eingebaut werden oder nicht: Letztlich läuft es auf einen riesigen Feldversuch hinaus. Und die Versuchskaninchen sind unsere Kinder und ihre Lehrer. Bleibt zu hoffen, dass größere Corona-Ausbrüche in Schulen ausbleiben. Für die Überwachung der Raumluftqualität würden übrigens schon kleine preiswerte Geräte ausreichen, die den CO2-Gehalt messen. Spätestens, wenn sie Alarm schlagen, ist es höchste Zeit zu lüften. Und wenn sie viel zu oft ausgelöst werden, muss vielleicht doch moderne Technik helfen, die Raumluft zu verbessern.

