Knuffiges Symbol

Chinesischen Geschäftspartnern eilt in der deutschen Wirtschaft ein zweifelhafter Ruf voraus. Das Reich der Mitte hat sich vom Dasein als billiger Massenproduzent verabschiedet und strebt in allen bedeutenden Branchen nach der Technologieführeschaft. Wo das aus eigener Kraft nicht gelingen kann, werden Know how und Technologie mittels Übernahmen oder Beteiligungen erworben – gerne auch in Deutschland. Ein gedeihliches Miteinander ist in der chinesischen Strategie allerdings nicht vorgesehen. Im globalen Wettbewerb um Aufträge und Marktanteile kämpft China knallhart für sich allein.

Trotzdem eröffnet die nun verkündete Partnerschaft von Daimler und Geely dem schwäbischen Autohersteller große Chancen. China wird absehbar zum weltweit wichtigsten Markt für Elektroautos. Dem Smart eröffnet sich damit nicht nur erhebliches Absatzpotenzial. Das Massengeschäft mit Elektrofahrzeugen in China kann Daimler als Blaupause dienen, um sich auch in Europa und anderen Regionen erfolgreich in dem Marktsegment der Zukunft zu behaupten – gerade was die Verschmelzung deutscher Automobiltradition mit Batterietechnologie oder Ladeinfrastruktur angeht. Geely wiederum dürfte die Aussicht reizen, diesen Weg gemeinsam mit Daimler zu beschreiten und vielleicht sogar die größten Hersteller der Welt – Volkswagen und Toyota – zu attackieren. Der knuffige Kleinwagen Smart könnte zum Symbol einer neuen chinesisch-deutschen Zusammenarbeit werden.

