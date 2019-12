Kohfeldt muss liefern

Es ist gar nicht so lange her, da wurde Florian Kohfeldt bei Borussia Dortmund als Nachfolger des damals angezählten Lucien Favre gehandelt. Jetzt steckt der vom DFB im September als Trainer des Jahres ausgezeichnete Coach von Werder Bremen mit seinem Club selbst in seiner ersten schweren Krise.

Die Bremer befinden sich nach dem desolaten Auftritt gegen Mainz in einem gefährlichen Sinkflug. Statt des angestrebten Europapokal-Platzes finden sich die Weser-Kicker unverhofft im Abstiegskampf wieder. Das ist die bittere Wahrheit. Drei Niederlagen in Serie, darunter das 1:6 beim FC Bayern und das 0:5 gegen den FSV am Dienstagabend, sind weit mehr als ein Warnschuss.

Dabei sind die großen Verletzungssorgen nur ein Teil der Misere. Die Verantwortlichen müssen die Charakterfrage stellen. Die Zeiten, in denen sich Kohfeldt, der seinen Vertrag erst im Sommer verlängert hat, auch nach bitteren Niederlagen vor seine Spieler stellt, sind endgültig vorbei. Die frühe Auswechslung von Nuri Sahin war nur die erste klare Ansage. Der Trainer stellt jetzt alles und jeden in Frage, will auch unpopuläre Entscheidungen treffen. Das muss Kohfeldt auch, weil es bei Werder zuletzt viel zu oft Alibi-Gekicke gab.

Die richtigen Schlüsse ziehen

Noch spricht ihm die Clubführung das Vertrauen aus. Doch mit einem weiteren Tiefschlag gegen den Kellerrivalen Köln dürfte es eine sehr ungemütliche Winterpause an der Weser geben, in der – zumindest intern – auch über die Arbeit des Trainers diskutiert werden dürfte.

Keine Frage: Kohfeldt steht nun in der Pflicht. Er muss zeigen, dass er als Krisenmanager wieder abliefern – und aus seinen Fehlern die richtigen Schlüsse ziehen kann. Den nötigen Kampfgeist dazu hat der Bremer Coach auf jeden Fall.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019