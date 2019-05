Kollaps droht

Simple Psychologie ist der Grund dafür, dass die meisten Menschen die dramatischen Nachrichten über das beschleunigte Artensterben schnell verdrängen werden. Man kann ja doch nichts machen. Gelesen, vergessen. Wie die Klimakrise ist dieses Thema zu groß für den Einzelnen. Auch, weil der Einzelne ja kaum Schuld daran trägt; es ist die Masse, die sieben Milliarden Menschen. Es ist simple Ökonomie, dass es so gekommen ist.

Der Mensch mache sich die Erde untertan. Immer mehr, immer intensiver, immer ausgeklügelter – es gibt keine Region mehr, die nicht ausgebeutet wird. Und sei es als Müllkippe. Der Kostendruck zwingt zu immer größeren Mengen, zu immer mehr Rücksichtslosigkeit.

Tiere und Pflanzen gestalten ihre Umwelt nicht bewusst, jedenfalls nicht in großem Stil. Das kann nur der Mensch. Der miserable Zustand von Flora, Fauna und Klima spiegelt also wider, wie wir sind. Unsere Maßlosigkeit. Und die perverse Lust an Ressourcenverschwendung. Sterben, auch Aussterben, ist die einzige Gegenwehr, die der Natur noch verbleibt.

Es ist simple Politik, das zu stoppen. Wie man alles stoppen kann, was menschengemacht ist. Das beginnt im Kleinen, in den Regionen. Noch finden es manche ja witzig, in Bütten- oder Parteitagsreden über Leute herzufallen, denen die Mopsfledermaus wichtiger ist als eine Autobahn. Hohoho. Fabrik oder der Feldhamster, was wollt ihr lieber? Hohoho. Wer so redet, sollte sich künftig schämen müssen.

Keine Insekten heißt: keine Vögel und keine Mopsfledermaus. Dann auch keine Bestäubung, keine Pflanzen, keine Nahrungsmittel. Am Ende: keine Menschen. Das ist die Kaskade eines zusammenbrechenden Ökosystems, die uns droht. Die Menschheit, die souverän an der Spitze der Pyramide zu stehen scheint, wird in Wahrheit nur getragen von der Natur. Ohne sie ist sie nichts. Geld, Autos und all den Plastikschnickschnack kann sie nicht essen.

Konkrete Politik heißt, den Artenschutz nun gleichrangig neben dem Klimaschutz in den Blick zu nehmen. In den industrialisierten Ländern bedeutet das, noch weniger Kompromisse zulasten der Natur zuzulassen. Einfach gesagt: mehr Naturschutz, weniger Baugenehmigungen.

Und warum gibt es nicht in jeder Gemeinde, in jedem Kreis und in jedem Land Festlegungen zur Begrenzung des Flächenverbrauchs, wenn der Bund es schon nicht schafft, ihn auf unter 50 Hektar pro Tag (!) zu senken? Das wäre mal konkrete Kommunalpolitik für Naturschutz.

Keiner muss übrigens den Bericht des Weltbiodiversitätsrates präsent haben, um sich an den Ernst der Lage zu erinnern. Es reichte, sich beim nächsten Tankstopp zu überlegen, wann man zum letzten Mal den Insektenschwamm gebraucht hat.

