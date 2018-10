Kollektiv unvernünftig

Das Gehirn neigt zur Unvernunft. Risiken werden von Gefühl und Verstand her oft geringer eingeschätzt als Chancen. Auch deshalb ist der stets auf seinen wirtschaftlichen Vorteil bedachte Mensch eine Illusion. Dies zeigt sich zum Beispiel beim Klimaschutz. Kurzfristig mag es für das einzelne Unternehmen, den einzelnen Verbraucher sinnvoll sein, so weiter zu machen wie bisher. Alles andere kostet Geld und Bequemlichkeit.

Doch für die Gemeinschaft ist diese Einstellung höchst unvernünftig, weil Kosten lediglich in die Zukunft verlagert werden. Was in der Regel eine teure Strategie ist, wie erste Anzeichen erahnen lassen. Gemeint ist die Rekorddürre dieses Jahres, die aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Klimaveränderung resultiert. Die Schifffahrt kommt allmählich zum Erliegen. Der Transport der Güter verteuert sich.

Am Ende kommen diese Kosten bei jedem Verbraucher an. So werden sich nach und nach noch weitere Ausgaben steigern, von Versicherungspolicen angefangen über Lebensmittel bis hin zur Mobilität. Das ist der Preis für eine viel zu spät begonnene Energiewende einerseits und eine nicht ausreichend vorhandene internationale Kooperation im Kampf gegen den Klimawandel. Kollektiv bleiben Menschen anscheinend unvernünftig.

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018