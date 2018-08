Anzeige

Die Übergabe der Amtsgeschäfte von Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos (66) an seinen rechtskonservativen Nachfolger Iván Duque (42) ist mehr als nur ein Generationswechsel.

Was in Kolumbien passiert, hat Einfluss auf den Rest der Welt. In keinem anderen Land wird mehr Kokain produziert. Der ungehemmte Kokskonsum in Europa und den USA hat dramatische Auswirkungen auf die Demokratien in Mittel- und Südamerika, die durch Korruption destabilisiert werden. Der Kokskonsum finanziert brutale rechte paramilitärische Banden und linke Guerillagruppen.

In Kolumbien tobt nach der Unterzeichnung des Friedensvertrages zwischen der Santos-Regierung und der inzwischen entwaffneten und zur Partei umgewandelten Farc-Guerilla ein brutaler Machtkampf um die freigewordenen Drogenanbaugebiete und Vertriebsrouten. Neoparamilitärische und linke Guerillabanden versuchen, ihr Stück vom Kuchen abzubekommen. Das Ergebnis: eine neue Koksflut, die auch nach Europa hinüberschwappt. Auch deshalb werden jede Woche Menschenrechtler und soziale Aktivisten ermordet, die sich diesen skrupellosen Gruppen in den Weg stellen.