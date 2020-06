Komplizierter Alltag

Nur scheinbar kehrt die Normalität in unseren Alltag zurück. Zwar können wir uns wieder mit Freunden treffen, in den Biergarten setzen oder auf der Parkwiese liegen. Abstandsregeln und Mund-Nasen-Schutz sorgen aber dafür, dass wir nicht vergessen, wie ernst die Situation noch immer ist. Erst am Freitag hat die Stadt Mannheim bekannt gegeben, dass eine Frau an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben ist. Es ist der elfte Todesfall.

Insofern gibt es einen guten Grund dafür, dass viele Menschen auf die Einhaltung der Maskenpflicht in Geschäften, Praxen oder Bussen pochen. Wie aber gehen wir um mit Patienten, die unter Asthma leiden oder Panik unter der Maske bekommen und daher von der lästigen Pflicht befreit sind?

Eine Bescheinigung – anders als ein Attest, mit wenigen persönlichen Daten – oder ein dezentes Zeichen könnten Abhilfe schaffen. Auch wenn das bürokratisch anmutet und bei Betroffenen ein Gefühl der Unzulänglichkeit hinterlassen mag. So aber könnten Mitarbeiter von Praxen, Tankstellen oder Kaufhäusern leicht erkennen, dass nicht etwa Ignoranz dazu geführt hat, die Maske wegzulassen. Pragmatismus ist gefragt. Wir haben es schließlich nicht mit einem unlösbaren Problem zu tun. Die Diskussion zeigt einmal mehr, wie kompliziert unser Alltag während der Pandemie geworden ist. Doch sie zeigt auch, dass solche Probleme aufgegriffen werden. Und das ist gut. Niemand sollte daheim bleiben, nur weil die Furcht vor der sozialen Kontrolle zu groß geworden ist.

