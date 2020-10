Kompromiss nötig

Eigentlich sind Union und SPD bei ihrem Konflikt um die Heimarbeit gar nicht so weit voneinander entfernt. Beide Seiten erkennen an, dass das Arbeiten von zuhause aus in der Corona-Krise enorm an Bedeutung gewonnen hat. Und beiden ist auch klar, dass dazu noch zahlreiche Fragen ungeklärt sind. Trotzdem hat man sich wieder einmal gewaltig verhakt.

Vordergründig ist dafür der Bundesarbeitsminister verantwortlich. Dass SPD-Mann Hubertus Heil seine alte Forderung nach einem Rechtsanspruch auf Homeoffice gerade jetzt wieder neu aufpoliert, will nicht einleuchten. Aktuell liegt die Zahl der Heimarbeiter virusbedingt auf Rekordniveau. In dieser Situation muss es darum gehen, endlich rechtliche Lücken zu schließen, um den Betroffenen das mobile Arbeiten zu erleichtern.

Aus der Union kommen jetzt viele brauchbare Ideen. Angefangen von neuen Arbeitszeitregelungen über einen besseren Versicherungsschutz bis hin zu steuerlichen Erleichterungen. Heil sollte die Vorschläge aufgreifen, statt ideologischen Dogmen hinterherzujagen.

Umgekehrt muss sich aber auch die Union an die Koalitionsvereinbarung halten. Darin ist von einem Auskunftsanspruch über die Gründe die Rede, wenn der Arbeitgeber das Arbeiten von zuhause aus verwehrt. Wären beide Seiten endlich kompromissbereit, könnte das Thema schnell abgeräumt sein. Die Beschäftigten haben es verdient.

