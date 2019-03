Konsequent

Thorsten Schäfer-Gümbel zieht sich mit einer von kaum jemandem erwarteten Konsequenz aus der Politik zurück und gibt alle Positionen einschließlich des Landtagsmandats auf. Ohne dass es irgendjemand in der SPD gefordert hätte, erspart er seiner Partei damit hämische Kommentare, es werde auch beim vierten Anlauf nichts mit der Wahl des Ministerpräsidenten.

Dabei war der erste Versuch 2008 nicht mehr als ein In-die-Bresche-Springen. Denn nach dem Debakel um die gescheiterte Ministerpräsidentenkandidatur Andrea Ypsilantis war der Absturz bei der Wahl 2009 wohl unabwendbar. Doch Schäfer-Gümbel gelang das Kunststück, die Partei aufzubauen und zu versöhnen.

Als starker Oppositionsführer erst gegen Roland Koch und dann gegen Volker Bouffier profilierte er sich als Alternative und führte die SPD 2013 zu alter Stärke. Bei der Regierungsbildung hatte er das Nachsehen gegenüber der unerwarteten schwarz-grünen Liaison.

In der Krise nach dem Zustrom von Flüchtlingen ab 2015 bewies er Verantwortungsbewusstsein, indem er auf Populismus verzichtete und mit CDU und Grünen den Aktionsplan ausarbeitete, der noch heute in Hessen die Grundlage für eine Politik der Vernunft in dieser Frage bildet. Bei der Wahl im vergangenen September fiel die SPD dann mit einem Verlust von mehr als zehn Prozentpunkten hinter die Grünen zurück. Wie vor der Wahl stand die hessische SPD weiter hinter Schäfer-Gümbel. Er wählt den Abschied zu einem Zeitpunkt, da man ihn noch bedauert. Er kann erhobenen Hauptes gehen.

