Konsequent handeln

Es war ein Gemisch aus Verunsicherten, Impfgegnern, Neonazis und Verschwörungstheoretikern: Rund 20 000 Menschen sind nach offiziellen Schätzungen am Wochenende in Berlin auf die Straße gegangen. Das ist ihr gutes Recht. Wirklich unerträglich aber war, dass die Protestierenden rücksichtslos weder Abstände einhielten noch Masken trugen. Und die Polizei ließ sie Stunden lang gewähren.

Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Verfassungsgut. Wenn allerdings die gesundheitlichen Auflagen dafür vorsätzlich missachtet werden, muss der Staat konsequent einschreiten. Übrigens nicht nur bei Protestaufmärschen. So war es in den letzten drei Juliwochen allein im öffentlichen Nahverkehr der Hauptstadt zu 30 000 Verstößen gegen die Maskenpflicht gekommen. Aber in lediglich 200 Fällen wurde ein Bußgeld verhängt. Der Ruf nach härteren Strafen wirkt angesichts dieser Praxis ziemlich hohl.

Obgleich das Virus die Welt nun schon seit rund einem halben Jahr beschäftigt, weiß man über seine Wirkungsweise immer noch recht wenig. Zahlreiche Studien belegen aber, dass es mit vergleichsweise wenig dramatischen Eingriffen in die persönliche Freiheit eingedämmt werden kann. Dazu gehört das Tragen einer Maske.

Strittig bleibt, ob Deutschland bereits in einer zweiten Corona-Welle steckt oder nicht. Die Infektionszahlen sind ja vor allem wegen lokaler und damit leichter kontrollierbarer Ausbrüche nach oben gegangen. Doch vermag keiner mit Bestimmtheit zu sagen, wie es um die Lage bestellt sein wird, wenn der letzte deutsche Tourist aus dem Sommerurlaub zurückgekehrt ist und der nationale Schulbetrieb weitgehend wieder im Normalmodus läuft. Die Gefahr eines flächendeckenden Rückschlags ist noch nicht gebannt.

In dieser Situation wünscht man sich klare politische Ansagen. Wenn die Gesundheitsminister der Länder Corona-Tests von Flugpassagieren auf freiwilliger Basis beschließen, aber der Bundesgesundheitsminister gleich am Tag darauf verpflichtende Tests einfordert, dann stiftet das jedoch, nur um ein Beispiel zu nennen, allenthalben Verwirrung. Dann dürften auch viele den Kopf schütteln, die Einschränkungen wegen der Pandemie weiter für unerlässlich halten und mit den Protestlern am Wochenende in Berlin nichts gemein haben.

