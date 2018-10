Konsequenter Schritt

Eine Million Euro für ein Clubhaus und vier Tennisplätze, das ist in der Tat ein stolzer Preis. Trotzdem hat der Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen mit der Vergabe der Aufträge zum Bau konsequent gehandelt. Denn die Zeit drängt. Die Integration des Tennissports in das Sport- und- Freizeitzentrum ist nur eines von vielen Steinchen im Mosaik in der städtebaulichen Entwicklung.

Nach dem vorläufigen Aus für das Neubaugebiet Mittelgewann in Edingen braucht die Gemeinde dringender denn je Flächen für den Wohnungsbau. Auf den heutigen Tennisplätzen im Ortsteil Edingen befindet sich Platz dafür. Dieses Areal möglichst dicht zu bebauen, ist deshalb nicht nur wegen der zu erwartenden Erlöse aus dem Bodenverkauf geboten, sondern eben auch wegen der Schaffung von neuem Wohnraum. Das Neubaugebiet „Wohnen und Freizeit in Neckarhausen Nord“ lässt sich ebenfalls nur dann realisieren, wenn unter anderem der Tennissport dort aus- und auf der gemeinsamen Anlage im Sportzentrum einzieht.

Mehr Transparenz nötig

Man darf die Baukosten von mehr als einer Million Euro für das neue Tenniscenter deshalb nicht isoliert betrachten, sondern muss sie im großen Zusammenhang sehen. Der Mut des Gemeinderates, trotz Mehrkosten von rund 270 000 Euro Ja zu sagen, verdient Respekt. Leichter wäre es den Kommunalpolitikern sicher gefallen, wenn die Verwaltung das Thema verständlicher aufbereitet und in der Sitzung anschaulich präsentiert hätte. So aber war die Diskussion über die Kosten für die Zuhörer im Bürgersaal ein Buch mit sieben Siegeln. Hier ist künftig deutlich mehr Transparenz gefragt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018