Konsequentes Vorgehen

Wer es selbst spüren will, muss sich an einem warmen Sommerabend auf die Kapuzinerplanken setzen und auf einen Auto-Protzer warten. Der Motorlärm lässt einen zusammenzucken, man kann da leicht nachvollziehen, wie es den Menschen in den angrenzenden Wohnungen gehen muss. Deshalb ist es gut, dass die Polizei seit zwei Jahren entschieden gegen diese Fahrer vorgeht, die ihr Ego über Größe und Lautstärke des Autos definieren.

Die Beamten haben viele Kontrollen gemacht und dabei Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen, an denen Besitzer illegal etwa die Auspuffanlage verändert hatten. Vielleicht noch wichtiger aber ist, dass die Verkehrspolizei um ihren Chef Dieter Schäfer das schwierige Thema auch grundsätzlich angegangen ist – und so jetzt ein Verbot für die Nachrüstung mit Klappenauspuff- und Motorgeräuschanlagen erreicht hat.

Früher war bei der Zulassung neuer Fahrzeugtypen durch das Kraftfahrtbundesamt relevant, welche Lautstärke die Wagen bei einem Tempo von 50 Stundenkilometern produzierten. Seit 2016 gilt eine neue, strengere Verordnung, die die Geräusche in einem Rahmen von 20 bis 80 Stundenkilometern zugrundelegt. So könnte sich das Problem zu lauter Autos in den kommenden Jahren vielleicht von selbst erledigen.