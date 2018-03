Anzeige

Dass im Vatikan auch nur Menschen tätig sind, ist kein Geheimnis. Und doch wirken die Pannen der Kurie immer ein bisschen grotesker als in Politik oder Wirtschaft. Schließlich erhebt die katholische Kirche den Anspruch, im Dienst einer höheren Angelegenheit unterwegs zu sein. Geht auf diesem Drahtseilakt etwas schief, ist der Fall besonders tief. Ein Beispiel dafür lieferte Dario Viganò, ein enger Gefolgsmann von Papst Franziskus und bis Mittwoch Chef der Kommunikationsabteilung des Vatikan. Infolge einer peinlichen Kommunikationspanne trat Viganò nun zurück.

Das Thema der Affäre ist die Frage der theologischen Nähe oder Distanz zwischen Franziskus und seinem Vorgänger Benedikt XVI. Unterschiede im Denken der beiden sind offensichtlich, auch wenn die Kirche angesichts zweier lebender Päpste den Eindruck vollkommener Einigkeit zu demonstrieren versucht. Franziskus möchte den Bischofskonferenzen mehr Autorität verschaffen und die Strenge in Moralfragen lockern, Benedikt ist ein Vertreter der traditionellen katholischen Schule.

Gefolgsleute des amtierenden Papstes und die Betroffenen selbst versuchen hingegen den Anschein zu erwecken, es passe theologisch kein Blatt zwischen die beiden Päpste. So auch Viganò, als er einen privaten Brief des emeritierten Papstes nur in den Passagen veröffentlichte, die diese Botschaft vermitteln. Die Sätze, in denen sich Benedikt zwar nicht direkt, aber doch indirekt von der Theologie von Franziskus distanziert, verschwieg der Kommunikationschef des Vatikan. Sie kamen aber dennoch zum Vorschein und stellten Viganò in mehrfacher Hinsicht bloß: vor allem, weil er ein privates Schreiben des emeritierten Papstes teilweise veröffentlichte und dann mit ansehen musste, wie der gesamte Inhalt publik wurde. Anstatt die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, hat sein Verhalten Differenzen zwischen den beiden Päpsten nur offensichtlicher gemacht.