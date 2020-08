Konstruktiv statt destruktiv

Das Betriebsverfassungsgesetz – der Name deutet es an – ist ein mächtiges Regelwerk für die Mitbestimmung von Beschäftigten in Unternehmen. Paragraf eins bestimmt: „In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern, (...), werden Betriebsräte gewählt.“ Nicht müssen, sollen, können oder dürfen – die Gremien werden gewählt. Punkt. Doch glaubt man der aktuellen Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung, erschließt sich vielen Chefs selbst diese höchst eindeutige Formulierung nicht.

Um es klar zu sagen: Unternehmen, die die Gründung eines Betriebsrats verhindern, verstoßen gegen das Gesetz. Dabei gibt es keinen Grund für Drohungen, Druck oder Schikanen gegenüber einzelnen Beschäftigte, wenn sich ein Gremium gründen will. Denn das Gesetz verpflichtet Chefs und Betriebsrat, „vertrauensvoll“ sowie „zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebs“ zusammenzuarbeiten. Mit anderen Worten: Der Betriebsrat vertritt ohne Wenn und Aber die Interessen der Belegschaft, wenn es sein muss auch vor Gericht. Aber er trägt dabei gleichzeitig ein hohes Maß an Verantwortung, nicht als destruktive Kraft, sondern als konstruktives Element zu wirken. Der Appell an alle Betriebsrats-Verhinderer lautet deshalb: Mitbestimmung lässt sich nicht verhindern – also macht das Beste daraus.

