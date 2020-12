Konsum muss nicht um jeden Preis sein

Bei all dem Weihnachtstaumel dürfen wir nicht vergessen, dass hinter jedem versendeten Paket eine Vielzahl an Menschen steht: im Online-Handel und bei den Lieferdiensten. Viele dürften gerade in diesem ungewissen Jahr um ihr Einkommen froh sein. Gleichzeitig sollten wir als Verbraucher ihnen Fehler zugestehen. Es werden Pakete verloren gehen oder nicht rechtzeitig ankommen.

Entlasten können wir sie ab jetzt nur noch durch Konsumverzicht – vor allem diejenigen, die im Versand von großen Handelsunternehmen arbeiten. Jeder Kauf in diesen Tagen lässt Amazon-Mitarbeiter noch mehr ächzen. Doch es gibt die andere Seite der Medaille: Kleine Online-Händler sind oft sogar Ein-Frau- oder Ein-Mann-Unternehmen. Sie jubeln über jeden Kauf, denn ihnen bedeutet ihre Ware etwas. Wenn wir von ihnen kaufen, beschenken wir zum Fest auch sie.

Wenn ein Paket nicht rechtzeitig ankommt, geht die Welt nicht unter. Wenn ein Geschenk für ein Kind nicht unter dem Weihnachtsbaum liegt, ist das sicherlich tragischer, als wenn wir einem Erwachsenen eine Freude machen wollen. Aber auch den Kleinen können wir beibringen, dass Konsum nicht alles ist. Gerade dieses Jahr sollte uns gezeigt haben, was wirklich wichtig ist.

