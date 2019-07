Konturen werden sichtbar

Ob das noch etwas wird, mit der Mannheimer Buga? Das hat sich in letzter Zeit so mancher Beobachter gefragt. Die Bodensanierung auf Spinelli läuft schleppend, die Flüchtlingsunterkunft bleibt länger in Betrieb als geplant, der Streit um Radweg und Baumbestände ist alles andere als beigelegt.

Es war also höchste Zeit, dass die Gartenschaugesellschaft nun – endlich – in die Informationsoffensive geht und einfach einmal mitteilt, wie eigentlich der Stand der Dinge ist. Dass man sich zum Beispiel durchaus Gedanken macht, wo und wie zum Beispiel die drei- bis viertausend Autos, die täglich erwartet werden, parken sollen. Dass man nicht nur an den Plänen für Flächen, Gebäude und Wegen arbeitet, sondern sich längst auch Gedanken über Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramme macht. Dass Leitthemen entworfen und Gastronomiekonzepte entwickelt werden – kurz: dass es Grund zur Annahme gibt, es könnte doch noch etwas werden, mit der Buga 2023.

Die Konturen der sommerlangen Veranstaltung werden jedenfalls so langsam sichtbar.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019