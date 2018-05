Konzept bewährt

Anzeige

Das gab es seit Jahren nicht mehr und damals nur bei Auftritten großer Stars: Diesmal musste aber allein für auf der Bühne am Wasserturm spielende regionale Coverbands der Friedrichsring nicht nur in eine Fahrtrichtung, sondern zusätzlich auch eine Fahrbahn in Gegenrichtung gesperrt werden – so viel Publikum fand kein Platz mehr am Friedrichsplatz und drängte auf die Straße. Das belegt die gemeldete Rekordbesucherzahl.

Auch wenn am Sonntagnachmittag dunkle Wolken aufzogen und Waldhof-Fans nichts zu Feiern hatten – die Veranstalter des Stadtfests können in jedem Fall rundum sehr zufrieden sein. Ihr Konzept hat sich erneut bewährt. Vergessen sind Ärger und teils gravierende Umsatzeinbrüche durch die Bauarbeiten auf den Planken im Vorjahr. Sicher, ein paar Einschränkungen gab es noch. Aber sie fielen kaum ins Gewicht. Im Gegenteil: Wenn die Zahl der Gastronomiestände etwas reduziert, ein bisschen „Luft“ geschaffen wird, tut das dem Fest insgesamt gut und sollte auch nach der Bauzeit ebenso beibehalten werden wie die Einbeziehung des Paradeplatzes.

Ärger im Vorfeld

Dafür gab es im Vorfeld anderen Ärger. Dass auf dem Münzplatz, bei Q 6/Q 7, eine weitere Bühne von Stadtmarketing und Music Commission entsteht, haben die Stadtfest-Veranstalter erst ein paar Tage vorher erfahren. Da ist die Kommunikation zweier städtischer Gesellschaften gründlich schiefgelaufen. Das haben sie peinlicherweise nicht nur öffentlich zelebriert. Zudem war ausgerechnet die zwischen Stadtfest und neuer Bühne verlaufende Münzgasse vollgestellt mit Kühlwagen und Schaustellerfahrzeugen, ferner die Fußgängerampel der Fressgasse abgeschaltet – was bei dem großen Andrang für gefährliche Situationen sorgte.