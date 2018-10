Konzeptlos

Europäische Gipfeltreffen folgen einer ganz eigenen Regie. Während die Bürger die Ergebnisse gern an der Zahl der Durchbrüche messen, sind die beteiligten Staats- und Regierungschefs oft schon zufrieden, wenn man nur miteinander geredet hat.

Beim Brexit gab es wenigstens keinen Krach, aber auch keine Fortschritte. In der Migrationsfrage schiebt die Gemeinschaft gerade ihre gegenseitige Wertschätzung vor – was unter dem Strich nichts anderes bedeutet, als dass die viel beschworene Solidarität in ihr Gegenteil verkehrt wird und anschließend als „flexible Solidarität“ wie eine Karikatur ihrer selbst daherkommt.

Wer keine Hilfesuchenden aufnimmt, soll seine Mitverantwortung für Europa eben anders zeigen können. Der eine integriert Flüchtlinge, dafür stellt der andere ein größeres Kontingent der gemeinsamen Grenzschutztruppe.

Natürlich kann man das so machen, wenn das Ergebnis stimmt. Doch diese Rosinenpickerei, die man im Falle Großbritanniens energisch zurückweist, wird nicht dadurch besser, dass man sie intern selber praktiziert. Gerade bei der Migrationspolitik zeigt sich deutlich, wie die Gemeinschaft sich sogar mit Mogelpackungen von einem Gipfel zum nächsten rettet. Im Juni war man begeistert von den sogenannten Ausschiffungszentren für Flüchtlinge, die in der Europäischen Union (EU) oder in Nordafrika errichtet werden könnten. Vor vier Wochen in Salzburg rettete man die Idee, für die es keinerlei konkrete Zusagen gab, dadurch, dass man mit einem Taschenspielertrick Ägypten als potenziellen Partner für ein Abkommen nach dem Vorbild der Türkei aus dem Hut zauberte.

Nun ist klar: Weder Kairo noch irgendein anderer Partner ist bereit, diese Zentren bei sich anzusiedeln. Also alles wieder auf Start. Solche Alibi-Diskussionen sind zwar keine wirklichen Politik-Konzepte, mit denen man politische Lösungen erreicht, aber man kauft sich Zeit, die bekanntermaßen heilt.

Inzwischen gehen die Flüchtlingszahlen so deutlich zurück, dass sich mancher in Brüssel fragt, ob es das Problem eigentlich noch gibt. Immerhin ist der Familienfrieden wieder einmal gerettet, sogar der italienische Premierminister konnte laut verkünden, dass die deutsche Kanzlerin angeblich von dem umstrittenen Etatentwurf beeindruckt gewesen sei.

Die EU funktioniert – und zwar reibungslos. Aber das liegt nicht an solchen Gipfeltreffen, sondern an den Abgeordneten und den viel gescholtenen Beamten, die nicht über Wege zu einer politischen Lösung schwadronieren, sondern sie suchen.

