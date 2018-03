Korrigierter Fehler

Anzeige

Schon nach der vom Viertelfinal-Aus unrühmlich gekrönten desaströsen Europameisterschaft rumorte es vernehmlich in der Frankfurter DFB-Zentrale. Die Frauen-Nationalmannschaft, jahrzehntelang eine titelhamsternde Konstante des Verbandes, war unter Trainerin Steffi Jones in eine erhebliche Schieflage geraten. Präsident Reinhard Grindel plädierte im Sommer noch dafür, der sympathischen Frankfurterin eine zweite Chance zu geben – nach der blamablen 2:3-Heimniederlage gegen Island und dem kläglichen letzten Platz bei einem Einladungsturnier in den USA war Jones allerdings endgültig nicht mehr zu halten. Die DFB-Bosse – unter ihnen der als Manager Nationalmannschaften offiziell zuständige Oliver Bierhoff – korrigierten zu spät eine Personalentscheidung, die sich als großer Fehler herausgestellt hatte.

Jones hat zweifelsohne ihre Verdienste als Macherin hinter der Heim-WM 2011, doch für den Trainerjob war sie offenkundig ungeeignet. Bei der Europameisterschaft wechselte sie so lange wild durch, bis eine planlos wirkende deutsche Auswahl gegen Dänemark (1:2) ausschied. Und ihre Defizite im taktischen Bereich kompensierte sie auch danach nicht – dabei hatte es ihr der Herrentrainer Jürgen Klinsmann doch vorgemacht, als er sich 2004 die Fachkraft Joachim Löw an seine Seite geholt hatte.

Als Notnagel muss jetzt die DFB-Allzweckwaffe Horst Hrubesch versuchen, den Flurschaden der kurzen Ära Jones zu beheben. Bei der Frage einer längerfristigen Nachfolge wäre der Verband indes gut beraten, auf fachliche Expertise statt auf hohe Sympathiewerte zu setzen. Auch das Geschlecht sollte nur ein nachrangiges Kriterium sein. Die zurecht geforderte Gleichberechtigung schließt ein, dass auch ein dazu befähigter Mann das Frauenteam trainieren kann.