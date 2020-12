Kosten teilen!

Corona hat das Wirtschaftsleben radikal verändert – auch zum Vorteil der Menschen. Beispiel Homeoffice. Es hat sich für viele Unternehmen und Arbeitnehmer als Segen erwiesen. Dass sich die Bosse zurzeit noch gegen einen gesetzlichen Anspruch ihrer Belegschaft auf die moderne Heimarbeit sperren, ändert daran nichts. Die Arbeitgeber wollen bloß das Heft in der Hand behalten und lieber selber planen, wer wann und wie lange im Homeoffice sitzen soll. Doch damit werden sie sich auf Dauer nicht durchsetzen können. Zu groß sind die Vorteile für beide Seiten, deshalb muss die Entscheidung über die Wahl dieser Organisationsform einvernehmlich fallen.

Das Homeoffice hat nicht nur Unternehmen und Jobs gerettet. Es ist auch für die Umwelt ein Gewinn, weil viele Pendler seltener und manche vielleicht gar nicht mehr ins Büro fahren. Das wirkt sich positiv auf die Klimabilanz aus – und die Arbeitnehmer haben auch mehr Geld im Portemonnaie übrig, weil sie weniger Benzin oder Fahrscheine brauchen. Nur wer zur Fuß geht oder zur Arbeit radelt, spart nichts, kann sich aber damit trösten, dass er die gewonnene Zeit sinnvoller nutzen kann.

Klar ist allerdings: Wer seine Arbeit am Wohnzimmertisch erledigt, verliert für diesen Zeitraum natürlich auch den Anspruch auf die Pendlerpauschale und muss nächstes Jahr vielleicht sogar Steuern zurückzahlen, wenn er sich einen Freibetrag beim Finanzamt hat eintragen lassen. Das mag den Einzelnen schmerzen, ist aber nur gerecht.

Dass die schwarz-rote Regierungskoalition gleichwohl den Pendlern ein Geschenk machen will und eine Homeoffice-Pauschale in Höhe von 600 Euro einführen möchte, dürfte dennoch bei den Steuerzahlern keine große Begeisterung auslösen. Die Bundesregierung weckt Erwartungen, die sich am Ende bei vielen Pendlern nicht erfüllen werden. Der Grund: Die 600 Euro fürs Homeoffice können schon bei einer einfachen Strecke von zehn Kilometern übers Jahr gerechnet den Wegfall der Pendlerpauschale nicht komplett ausgleichen.

Grundsätzlich dürfen Arbeitnehmer im Homeoffice aber schon jetzt Kosten absetzen, die ihnen entstehen, selbst wenn sie kein steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer haben. Wer sich einen Bürostuhl oder einen Schreibtisch kauft, bekommt einen Teil davon vom Fiskus zurück, auch bei den Telefonkosten geht das. Strom und Heizung muss der Arbeitnehmer dagegen selber zahlen.

Es stellt sich aber insgesamt die Frage: Warum soll sich ein Heimarbeiter die Sachen selbst anschaffen und die Hauptlast tragen? Für die Ausstattung ist eigentlich der Arbeitgeber zuständig. Wenn er sie nicht stellt, muss er sie auch bezahlen. Viele Unternehmen wollen am Homeoffice auch nach Corona festhalten, manche sogar ihre Büroflächen reduzieren. Das mag betriebswirtschaftlich klug sein, aber die Homeoffice-Kosten müssen gerecht verteilt werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020