Kovac rettet sein Erbe

Die Eintracht, lange auf Kurs Champions League, schien zusammenzubrechen und eine eigentlich famose Saison noch komplett in den Sand zu setzen. Am letzten Bundesliga-Spieltag auf Platz acht verdrängt, in Erwartung einer Klatsche nach Berlin gefahren. Die SGE wirkte ausgelaugt, nicht mehr konkurrenzfähig. Schon gar nicht gegen die Qualität, die der FC Bayern auf den Platz schicken kann. Im Olympiastadion pfiffen die Eintracht-Fans, als vor dem Anpfiff der Name ihres Trainers aufgerufen wurde. Es gab nicht wenige, die davon überzeugt waren, es wäre für die Hessen besser gewesen, Kovac noch in dieser Saison wegzuschicken. Gleich nachdem er am 13. April eine seltsam unglaubwürdige öffentliche Version verbreitet hatte, wie es zu seinem Wechsel nach München gekommen sei. Fragen nach Kovacs moralischer Integrität wurden gestellt, die Aufbruchstimmung in der Main-Metropole schien komplett verflogen.

Ein Quantensprung

Mit der magischen Nacht von Berlin hat Kovac in seinem letzten Spiel für die Eintracht sein Erbe gerettet. Der Pokal-Triumph ist für die Frankfurter im besten Sinne historisch, der erste Titel seit 30 Jahren bedeutet für den Club einen Quantensprung – sportlich, wirtschaftlich und für das Renommee. Der neue Trainer Adi Hütter kann auf einer intakten Mannschaft aufbauen, die international spielt und – wenn sie weiter verstärkt wird – das Potenzial besitzt, sich im oberen Tabellendrittel zu etablieren. Bei der Siegerehrung in Berlin pfiffen die Eintracht-Fans nicht mehr, als der Name ihres scheidenden Trainers aufgerufen wurde. Sie klatschten respektvoll.

