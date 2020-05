Kranke SPD

In der Krise – wie jetzt auch in Zeiten von Corona – schlägt die Stunde der Exekutive. Die SPD hat von diesem alten Lehrsatz in der jüngeren Vergangenheit selten profitiert. Vor fast 18 Jahren hat das Elbe-Hochwasser die Bundestagswahl zugunsten der SPD entschieden. Ihr damalige Kanzler Gerhard Schröder lag im Sommer 20002 hinter CSU-Herausforderer Edmund Stoiber. Schröder reiste sofort nach Sachsen, als die Elbe stieg und marschierte in Wachsjacke und Gummistiefeln über den Deich. Der Kanzler gewann das Duell auf den letzten Metern.

Das war das letzte Mal, dass die SPD politisches Kapital aus einer Krise schlagen konnte. Womöglich gilt das mit der „Stunde der Exekutive“ gerade in großen Koalitionen nur für den Bundeskanzler und dessen Partei, nicht aber für deren Stellvertreter. Angela Merkel hat zum Beispiel 2008/2009 in der Finanzkrise enorm an Profil gewonnen und die Bundestagswahl gewonnen, obwohl die SPD mit Peer Steinbrück als Finanzminister einen Politiker in ihren Reihen hatte, dessen ökonomischer Sachverstand größer war als jener der CDU-Kanzlerin. Frei nach dem ABBA-Song „The Winner Takes It All“ schöpfte aber Angela Merkel allein den Rahm ab, die SPD musste mit ihrem Vizekanzler und Außenminister Frank-Walter Steinmeier in die Opposition – und schwor sich danach „Nie wieder große Koalition.“

Es ist bekanntlich anders gekommen. Seit 2013 gibt die SPD im ungeliebten schwarz-roten Bündnis den Juniorpartner und betreibt dabei sogar gute Politik. Auch jetzt in der Corona-Krise – die Deutschland in die schwerste Rezession seit Gründung der Bundesrepublik gestürzt hat – genießt ihr Finanzminister Olaf Scholz hohes Ansehen. Seine Popularitätswerte sind hervorragend, der Hanseat liegt gleichauf mit dem gewieften Krisenmanager Markus Söder von der CSU, dem nicht nur im Unionslager Kanzlertauglichkeit bescheinigt wird.

Dass Merkel das Feld anführt, wäre kein Problem, denn sie tritt ja bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr an. Eine Katastrophe muss es aber für die SPD sein, dass sie in der Sonntagsfrage während der Corona-Pandemie überhaupt keinen Boden gut gemacht hat. Sie liegt bei lächerlichen 16 Prozent – die Union kommt inzwischen auf sagenhafte 39. Zynisch ausgedrückt, ist sie die Krisengewinnlerin und die SPD das Opfer einer Ungerechtigkeit ohnegleichen.

Die Wirklichkeit ist allerdings nicht so platt. Natürlich trägt die SPD auch ein großes Stück Mitschuld an ihrer Misere, deshalb kommt sie schon seit Jahren nicht aus dem Tief heraus. Während Söders Ansehen in der CDU/CSU enorm gestiegen ist, hat die SPD ihren einzigen für die Kanzlerkandidatur tauglichen Spitzenmann mit der grotesken Wahl von zwei Leichtgewichten als Parteichefs politisch kastriert.

Dass ein solch bizarres Verhalten kein Einzelfall in der SPD ist, beweist, wie sie Martin Schulz, Sigmar Gabriel oder Andrea Nahles behandelt hat. Selbst bei eher zweitrangigen Personalien zeigt sich ein merkwürdiger Umgang. Zum Beispiel Hans-Peter Bartels. Der SPD-Mann hat sich als Wehrbeauftragter einen hervorragenden Ruf erworben. Ersetzt wird er aber – gegen seinen Willen – von der SPD-Frau Eva Högl, einer Juristin. Haushaltsexperte Johannes Kahrs, wenigstens Soldat der Reserve, hat den Job nicht bekommen – er spielt die beleidigte Leberwurst und gibt deshalb alle Posten auf. Mit solchen Manövern kommt die SPD nicht wieder auf die Beine.

