Kreative Energie

Wer zuletzt versucht hat, einen der begehrten Mundschutze käuflich zu erwerben, hat sich vermutlich notgedrungen selbst ans Werk gemacht. Und dabei das Engagement der vielen Profi- und Amateurschneider, die sich flugs an ihre Nähmaschinen gesetzt haben, sehr zu schätzen gelernt. Ein Maske so herzustellen, dass sie einigermaßen über Nase und Mund passt, ist wirklich alles andere als einfach. Die riesige Nachfrage bei größeren wie kleineren Schneidereien und Modemachern ist deswegen kaum verwunderlich. Und dass so mancher vor diesem Kundenansturm erst einmal in die Knie geht keine Überraschung.

Hut ab, dass sie trotzdem alles daran setzen, Produktion und Vertrieb so schnell es geht auf Touren zu bringen. Dabei ist viel Einsatzbereitschaft gefragt – weit mehr, als man eigentlich erwarten sollte. Das gilt für die Profis, die zum Selbstkostenpreis produzieren und große Kontingente spenden, genauso wie für Hobbyschneider, die aus der Not eine Tugend machen – und sich, wie die Pädagogin Nicole Bock, auch von Zeitgenossen, die Geschäfte auf ihre Kosten machen wollen, nicht in ihrer kreativen Energie bremsen lassen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2020