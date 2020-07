Kreative Lösung gefragt

Das Gehwegparken und Befahren des Radwegs an den Sellweiden für Autos kurzerhand mit ein paar Straßenschildern zu legalisieren – dieser Vorschlag hat, zumindest auf den ersten Blick, etwas. Nämlich einen pragmatischen, nicht unkreativen Ansatz. Ob’s die Straßenverkehrsordnung hergibt, ob die Verwaltungsaufsicht beim Regierungspräsidium mitspielt, ob es sinnvoll ist, am geplanten Buga-Zugang zur Feudenheimer Au und der ebenfalls an der Stelle entstehenden Kreuzung mit dem geplanten Radschnellweg so vorzugehen, ist noch unklar. Wie die von den Grünen stattdessen geforderte „bauliche Lösung“der Parkplatzsituation auf dem Geh- und Radweg vor der Kleingartenanlage an der Feudenheimer Straße aussehen könnte und was sie kosten würde, ist allerdings gleichfalls völlig offen.

Natürlich darf man auch mal die Frage stellen, ob die Kleingärtner eigentlich immer und unbedingt mit dem Auto zu ihren Parzellen fahren müssen, ob sie nicht auch mal das Fahrrad nehmen könnten? Denn es bleibt ja dabei: Gerade das Gehwegparken wird zunehmend zum Aufregerthema, in Baden-Württemberg soll das Verbot flächendeckend durchgesetzt werden. Spielraum für eine Duldung gibt’s in der bestehenden Rechtslage nicht wirklich – da hilft auch der Verweis auf verbotswidriges Verhalten von Radfahrern andernorts nicht.

Für Kleingärtner und Radfahrer stehen also Veränderungen ins Haus, und die Betroffenen haben die Chance, sie mitzugestalten. Die sollte genutzt werden – vielleicht, indem man sich auf ein zeitlich abgestuftes Vorgehen einigt, das nach einer Übergangszeit auch eine Reduzierung von Parkplätzen auf der möglichen künftigen Fahrradstraße vorsieht. Es sind eben kreative Lösungsvorschläge gefragt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.07.2020