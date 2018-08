Kreativität gefragt

Anzeige

Die Europäer müssen kreativ werden, diesem Hebel der US-Amerikaner seiner Wirkung zu berauben. Viel Zeit bleibt dafür allerdings nicht. Denn schon ohne die Sanktionen sieht sich Iran massiven Wirtschaftsproblemen gegenüber. Diese dürften noch zunehmen und im November, wenn die USA versuchen, in der nächsten Stufe den iranischen Ölhahn abzudrehen, richtig problematisch werden.

Wohlgemerkt – niemand muss dem korrupten Regime in Teheran eine Träne nachweinen, wenn es kollabierte. Nur bleibt zu befürchten, dass Trumps Vorgehen das Gegenteil erreicht. Es stärkt die Hardliner im Iran, die im Gegenzug die Vereinigten Staaten wieder als den „Großen Satan“ verteufeln könnten. Und es erhöht das Risiko einer Eskalation. Sei es durch Sticheleien in der Straße von Hormus, in Syrien oder im Jemen.

Vor allem aber droht eine Wiederaufnahme des Atomprogramms, das durch das Abkommen effektiv auf Eis gelegt war. Europa darf sich nicht in den Strudel der Unglaubwürdigkeit der Außenpolitik Trumps hineinziehen lassen. Wie schon der lateinische Rechtsgrundsatz besagt – „Pacta sunt servanda“ – geschlossene Verträge müssen gehalten werden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.08.2018