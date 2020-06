Kreativität statt Frust

Die Schausteller wollen demonstrieren und drohen mit dem Gang zum Gericht. Die Eventbranche lässt viele rote Lampen aufleuchten, setzt ihre – derzeit zwangsweise meist leerstehenden – Gebäude mit Licht in Szene. Es sind Zeichen der Hilflosigkeit einer Branche, die weitgehend zur Untätigkeit verdammt ist. Die Corona-Pandemie hat ihr die Existenzgrundlage entzogen, weil Ansammlungen von Menschen nun einmal die Gefahr der Verbreitung des Virus mit sich bringen – eine Gefahr, die gebannt werden muss. Die medizinische Nebenwirkung dabei ist, dass mehrere Branchen von dem Kollaps stehen: weite Bereiche der Kultur, die Schausteller und alle, die für Licht und Ton sorgen.

Dass die Situation wirtschaftlich schlimm ist, steht außer Zweifel. Aber Demonstrationen oder Licht-Aktionen sind reine Symbolpolitik. Sie mögen kurzfristig als Ventil für Frust taugen und auch die Politiker aufmerksam machen, dass bei den diversen Rettungspaketen einige Branchen durch das Raster fallen und nachgebessert werden muss.

Aber das allein wird nicht helfen. Derzeit spricht viel dafür, dass es Lockerungen der Veranstaltungsverbote erst dann geben kann, wenn ein Impfstoff gefunden und bei vielen Menschen angewendet worden ist. Das kann noch Monate, sogar noch mehr als ein Jahr dauern. So lange überleben viele Firmen selbst dann nicht, wenn noch ein paar Rettungspakete geschnürt werden.

Gefragt ist Kreativität – dafür steht die Branche schließlich, und das muss sie jetzt beweisen. Das Autokino ist ein Beispiel dafür. Dass im Sommer doch die Seebühne bespielt werden wird, ist ein zweites, gutes Beispiel – mit Abstand und im Freien sind Events möglich.

Von dieser Sorte werden noch mehr Ideen gebraucht, viel mehr. Wenn alte Konzepte eben wegen der Infektionsgefahr nicht mehr funktionieren, braucht man neue Varianten. Andere Events sind besser als gar keine Events. Die Menschen wünschen sich doch Unterhaltung und Abwechslung! In Worms und in Köln hat man schon einfach so ein Riesenrad aufstellen lassen, auch wenn es gerade keine Mess gibt. Aber ein Riesenrad mit Imbissbude ist besser als nichts. Die Behörden müssen für solche Kreativität aber auch Raum lassen. Alles zu verbieten, geht auf Dauer nicht – gefragt sind Konzepte, die Infektionsschutz ermöglichen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.06.2020