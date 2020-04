Kredite für alle

Auch, wenn manche es nicht glauben können: In Deutschland gibt es viele Menschen ohne Bankkonto. Und für sie ist ein Pfandleihhaus, gerade in der Krise, enorm wichtig. Sie können Gegenstände verpfänden und so schnell an benötigtes Geld gelangen. Das Städtische Leihamt zum Beispiel verpfändet Dinge ab fünf Euro, oft auch Dinge des täglichen Lebens. Das ist gut so, denn es gibt Leuten finanzielle Flexibilität. Und egal, welcher Betrag dort rausspringt, er zählt.

Denn Geld ist Geld. Es ist egal, ob es fünf Euro sind, die ein Obdachloser, der kein Konto besitzt, in eine Speise investiert. Es ist egal, ob es eine größere Summe ist, mit der ein Mittelständler einen Liquiditätsengpass überbrückt. Einzig die Liquidität zählt. Was dabei deutlich wird, ist, dass ein Pfandleihhaus keineswegs eine Anlaufstelle für eine gewisse Klientel ist. Wer schnelles Geld braucht oder will – ist dort anzutreffen.

Zugute kommen die Angebote der Pfandleihhäuser aber vor allem auch denjenigen, die aufgrund eines SCHUFA-Eintrages keinen Bankkredit bekommen würden. Diese Personen machen mit der Pfandleihe keine Schulden in dem Sinne, sondern haften ausschließlich mit ihrem eigenen Pfand. Außerdem müssen sich die Menschen, die im Leihhaus vorstellig werden, keiner bürokratischen Bonitätsprüfung unterziehen. Sie müssen nur Eigentümer des Wertgegenstands sein, den sie den Schätzern zur Bewertung vorlegen.

Zugang zu Krediten ist essenziell, egal in welcher Lebenslage. Und oftmals ist es gleich, ob dieser ein Pfandleihkredit oder ein Bankkredit ist. Klar ist aber: Auch Pfandleiher lösen keine langfristigen Schuldenprobleme. Verbraucherzentralen empfehlen nicht ohne Grund immer einen Vergleich der Angebotskonditionen. Mehrfach verlängerte Pfandkredite können schnell teuer werden. Aber gerade in schlechten Zeiten zeigt sich, wie wichtig eine vorhandene Vielseitigkeit der Angebote im Kreditsystem ist. Egal ob öffentlich-rechtliches oder privates Leihhaus: Es ist wichtig, dass sie weitermachen. Unser Wirtschaftssystem verlangt es so.

