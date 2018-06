Krise zur Unzeit

Anzeige

Im Gegensatz zu allen vorherigen Turnieren unter Löw konnte das DFB-Team diesmal nicht die Probleme im Vorfeld mit einem überzeugenden Auftritt zum Start vergessen machen, sondern hat die Defizite der vergangenen Wochen ins Turnier transportiert. Dazu kommen seit der Özil/Gündogan-Debatte allen öffentlichen Dementis zum Trotz erhebliche atmosphärische Störungen in der Mannschaft und eklatante Coaching-Fehler beim Start gegen Mexiko.

Erschreckende Formtiefs

Gäbe es nur einzelne Schwachpunkte, wäre dies kurzfristig sicher noch korrigierbar. Der Nackenschlag von Moskau legte jedoch elementare und strukturelle fußballerische Probleme in allen Mannschaftsteilen offen, die in Kombination mit erschreckenden Formtiefs von Schlüsselspielern wie Thomas Müller oder Mats Hummels eine unter Zeitdruck schwer lösbar erscheinende Krise zur absoluten Unzeit ergeben. Plötzlich steht in Russland der viel beschworene Mythos der Deutschen als gefürchtete Turniermannschaft zur Disposition – genauso wie Löws Zukunft.

