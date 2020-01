Kritik greift zu kurz

Kreuzfahrten sind längst keine Luxusreisen mehr, die sich nur wenige leisten können. Dem Wachstum auf dem Markt für Schiffsreisen scheinen derzeit keine Grenzen gesetzt. In Europa stechen am liebsten die Deutschen auf Kreuzfahrt in See. Von Reisescham infolge der Klimawandeldebatte keine Spur. Im Gegenteil: Die ungebrochene Nachfrage lässt die Kapazitäten wachsen und die Preise zumindest stagnieren – so zieht es noch mehr Urlauber auf die Meere.

Keine Frage, dass die Klimabilanz der meisten dieser Traumschiffe ein ökologischer Alptraum ist. Die Reedereien werben zwar mit neu entdeckter vermeintlicher Nachhaltigkeit, doch in der Praxis gibt es allenfalls einzelne zaghafte Schritte hin zu einer saubereren Antriebs- und Abgastechnik. Die Branche nimmt – schwerfällig wie ein Kreuzfahrtschiff – Kurs auf Nachbesserungen wie Flüssiggasantrieb, Beimischung von Biogas oder Hybridmotoren.

Doch die Kreuzfahrt-Touristen und die Branche pauschal als Klimakiller zu verurteilen, greift viel zu kurz. Nicht einmal ein Zehntel des weltweiten Schiffsverkehrs entfällt auf den Passagierbereich. Und der Kreuzfahrtbereich – obwohl kräftig wachsend – nimmt davon wiederum nur einen Bruchteil ein. Riesige Containerschiffe, mit giftigem Schweröl betrieben, transportieren weltweit rund 90 Prozent des Warenverkehrs.

Davon ist aber in der öffentlichen Debatte kaum die Rede. Und auch nicht vom Beitrag, den jeder Einzelne mit seinem Kaufverhalten dazu leistet. Diese Tatsache macht Kreuzfahrten nicht weniger umweltschädlich. Aber es schadet nicht, diese Dimensionen bei der emotionalisierten Debatte um Kreuzfahrten im Hinterkopf zu haben.

