Kritische Anleger

Eine Revolution werde es mit ihm als Vorstandschef nicht geben, hatte Martin Brudermüller im Frühjahr bei seinem Amtsantritt erklärt. Das ist seine neue Strategie für die BASF auch nicht.

Der Kapitalmarkt zeigte sich enttäuscht, dabei lösen Sparprogramme in der Regel doch Beifall unter Investoren aus. Aber die Kostensenkungen sind mit geringeren Erwartungen an das operative Ergebnis verbunden. Offenbar hat Brudermüller in seine Strategie schon eingepreist, dass die Geschäfte in den kommenden Jahren weniger gut laufen könnten. Das gefällt der Börse nicht.

Die Arbeitnehmerseite reagierte dagegen positiver, obwohl Brudermüllers Programm für milliardenschwere Einsparungen zu Einschnitten in der Belegschaft führen könnte. Aber der BASF-Chef verbindet mit den Forderungen nach mehr Effizienz auch das Festhalten an alten BASF-Werten: Die Idee des Verbundes, der engen Vernetzung von Anlagen, ist ein Teil der Identität. Das Bekenntnis kommt einer Absage an die Aufspaltung des Konzerns gleich – ein positives Signal. Und dass der Vorstand offiziell die Mitarbeiterzufriedenheit als Ziel nennt, ist ein Zeichen von Wertschätzung.

Die Börse interessiert diese Aussage nicht, sie lohnt sich aber für den Konzern: Es braucht motivierte Mitarbeiter, um eine Strategie erfolgreich umzusetzen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018