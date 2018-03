Anzeige

Sicher, diese Stadt hat größere Probleme als die Verpachtung ihrer Jagdbögen. Und wenn man mit den bisherigen Pächtern stets zufrieden war, gibt es wenig Grund, daran etwas zu ändern. Doch sollte es auch hier transparent, sinnvoll und gerecht zugehen. Und von Transparenz jedenfalls kann keine Rede sein.

Alle neun Jahre wird hinter verschlossenen Tür entschieden, ob man die Verträge verlängert. Das scheint die Regel zu sein, eine Jagdgesellschaft hält ihr Revier schon mehr als hundert Jahre. Ein öffentliches Bewerberverfahren, klare Kriterien für die Vergabe, das gibt es hier nicht. Mag ja sein, dass dies Tradition hat und in anderen Kommunen ähnlich ist. Dennoch darf man sich nicht wundern, wenn der Verdacht aufkommt, dass es „Erbhöfe“ gibt und womöglich hinter den Kulissen gemauschelt wird – also bei der Jagd in dieser Stadt quasi ein „Kurpfälzer Klüngel“ existiert.

Erschwerend kommt hinzu, dass ein neuer Bewerber nun auch die Sinnhaftigkeit bisheriger Jagdkonzepte – beziehungsweise deren Fehlen – kritisiert. Andere Experten widersprechen, als Laie kann man sich da kaum ein Urteil bilden. Aber was ist, wenn ein falscher Eindruck entsteht? Und künftig etwa Bürger beim Anblick eines Wildschweins vor ihrem Garten zu Unrecht vermuten, dafür seien Mauscheleien mit den Jagdrevieren verantwortlich?