Das letzte Wort ist bei der Deckelung des Baukindergeldes noch nicht gesprochen. Die Unionshaushälter und Fraktionsexperten laufen Sturm gegen den Plan, wegen angeblich ausufernder Kosten die Förderung auf neue Wohnungen oder Eigenheime bis 120 Quadratmeter zu begrenzen. Wohlgemerkt mit Kinderzimmerzuschlag.

Egal, wie man zu der Maßnahme grundsätzlich steht – die Koalition selbst macht daraus jetzt eine Lachnummer. Denn bewusst hatte man seinerzeit auf eine Obergrenze verzichtet, als das Vorhaben auf Verlangen der Union, insbesondere der CSU, in den Koalitionsvertrag aufgenommen wurde. Aus und vorbei. Man darf gespannt sein, wie der im Asylstreit offenbar alle Kräfte lassende Bau- und Innenminister Horst Seehofer das als Erfolg verkaufen will. Ein echter Anreiz war das Baukindergeld sowieso nie, eher einer, um die staatliche Förderung mitzunehmen. Nun wird sie das immense Wohnungsproblem in den Städten erst recht nicht entschärfen. Daher sollte die Koalition die Gelegenheit nutzen, um noch einmal nach einer sinnvolleren Fördermöglichkeit zu suchen. Wenn sie dazu überhaupt noch in der Lage ist.