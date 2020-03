Lächerliche Geste

Die große Koalition erklärt sich bereit, kranke oder unbegleitete Kinder aus den griechischen Flüchtlingslagern zu übernehmen. Der Beschluss gilt jedoch nur für einen Teil aus einem kleinen Kontingent von 1000 bis 1500, das eine europäische „Koalition der Willigen“ übernehmen soll. Anfangs ging selbst Innenminister Horst Seehofer noch von 5000 Kindern aus. Die deutlich niedrigere Zahl ist das Ergebnis eines langen Gefeilsches, Brüllereien innerhalb der Unionsfraktion inklusive, und läuft unter der Überschrift: „Ordnung und Humanität“.

Doch die 3500 anderen Kinder sind nicht verschwunden. Außerdem gibt es in den hoffnungslos überfüllten Lagern auch kranke Erwachsene, Familien, alte Menschen. Für all diese Probleme ist der Beschluss der Koalition vom Sonntagabend eine lächerliche, eine hartherzige Antwort. Er ist das absolute Minimum. Angenommen, Deutschland übernähme aus dem beschlossenen Kontingent am Ende die Hälfte, etwa 800. Diese Größenordnung ist wahrscheinlich. Das wäre dann ein Kind auf 80 000 Einwohner. Also ein Kind auf eine Stadt wie Flensburg, Konstanz oder Bamberg. Bravo!

2015 ging die Kontrolle an den Grenzen verloren. Das soll sich nicht wiederholen. 2020 aber fallen die Staaten in das andere Extrem. Das ist keine Ordnung. Das ist die hässliche Fratze der Festung Europa.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020