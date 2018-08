Längst überfällig

Rund 20 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund leben in der Bundesrepublik, die ersten Zuwanderer kamen vor fast 60 Jahren. Ungefähr genauso lange dürfte es ein Kommunikationsproblem in Kliniken und Arztpraxen geben. Bis heute fehlt es an einer vernünftigen Regelung für die Finanzierung von Dolmetschern. Das lässt nur den Schluss zu, dass das Thema von der Politik verschlafen wurde. Spätestens 2015 hätte es dazu ein Gesetz gebraucht, als zahlreiche Menschen aus den Bürgerkriegsländern nach Deutschland kamen. Viele von ihnen sind auf eine psychologische und/oder medizinische Betreuung angewiesen – und stoßen in Kliniken an die Sprachbarriere.

Nicht auszumalen ist, welche Folgen es haben kann, wenn Arzt und Patient sich nicht verstehen. Fehldiagnosen und damit auch Behandlungen, die in die falsche Richtung laufen. Im psychologischen Bereich sind die noch wahrscheinlicher: In der Regel braucht es mehr Worte, ein psychisches Leiden zu beschreiben als eine physische Verletzung. Nun ist mit Jens Spahn ein Mann Gesundheitsminister, der sich gerne als Kümmerer inszeniert. Als einer, der die Dinge anpackt. Vielleicht entdeckt Spahn auch dieses Thema für sich. Denn zu spät ist es noch nicht. Die Sprachbarrieren in Kliniken werden sich so schnell nicht auflösen.

Die einfachste und einzig logische Lösung wäre es, die Krankenkassen zur Finanzierung zu verpflichten – auch wenn diese argumentieren, Dolmetscher gehörten nicht zur ärztlichen Behandlung. Fakt ist, dass sie zur ordentlichen Versorgung fremdsprachiger Patienten dazugehören – und deren Bezahlung damit in den Leistungskatalog der Kassen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.08.2018