Lage noch schwieriger

Groß gefeiert wurde im Januar: Der Ferienflieger Condor und knapp 5000 Jobs schienen gerettet. Dass die polnische LOT den Zuschlag bekommen hatte, traf zwar nicht auf ungeteilte Begeisterung. Aber für Condor – durch die Pleite von Thomas Cook unverschuldet in die Insolvenz gerutscht – eröffnete sich eine neue Perspektive. Und für den Steuerzahler die Gewissheit, dass der Hilfskredit der Staatsbank KfW zurückgezahlt würde.

Die Corona-Pandemie hat all das zunichte gemacht. LOT, die ihren Flugbetrieb komplett eingestellt hat, tritt vom Kauf zurück, die KfW muss erst einmal schauen, wie sie an ihr Geld kommt. Am Ende muss der Bund wohl ein eigentlich profitables Unternehmen retten, das normalerweise jedes Jahr rund neun Millionen Urlauber befördert.

Einfach wird es nicht: Der Flugplan ist gekappt, viele Jets stehen am Boden. Die Buchungslage ist lau, die Beschäftigen sind in Kurzarbeit. Schließlich sind die Grenzen geschlossen, in die bei Deutschen beliebten Urlaubsländer Spanien, Griechenland oder die Türkei kommt derzeit niemand. Wann das wieder möglich ist, weiß niemand. Zudem kommen aus der Politik Empfehlungen, erst einmal keinen Sommerurlaub zu buchen. Das macht die Lage für Condor noch schwieriger, obwohl das Unternehmen restrukturiert und eigentlich gut aufgestellt ist. Wer sollte unter diesen Umständen den Ferienflieger kaufen? Der Flugverkehr wird sich auch nach Eindämmung der Pandemie nur sehr langsam erholen. Der Staat wird Condor – wie auch immer – helfen müssen. Zumindest bis zum Herbst, eher bis 2021. Dann werden Urlaubsreisen hoffentlich wieder zu einem Thema.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.04.2020