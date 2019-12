Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und wie immer bei dieser Gelegenheit entspinnt sich eine vertraute Debatte – in diesen Tagen sogar im Doppelpack. Erst wurde die Forderung nach einem generellen Tempolimit wieder aus der Schublade gekramt, gleichzeitig erhitzt das Thema Silvesterböller die Gemüter. Ein Land im Verbotsmodus.

Ja, es stimmt, die Silvesterknallerei sorgt bei vielen Menschen für Ärger. Weil sie den Lärm unerträglich finden, ebenso dass ihre Haustiere sich fürchten oder Straßen und Plätze zugemüllt sind. Auch können Ärzte ein trauriges Lied über Verbrennungen, Knalltraumata oder gar abgetrennte Gliedmaßen infolge illegaler oder unsachgemäß gezündeter Böller singen.

Erstaunlicherweise sind solche Aspekte bei der Verbotsdebatte allerdings eher Randnotizen. Im Mittelpunkt steht vielmehr der Klimaschutz. Und das, obwohl die Feinstaubbelastung durch Silvesterknaller eine zu vernachlässigende Größe ist. Mehr Sachlichkeit und weniger Hysterie wären hier durchaus angebracht.

Ganz schutzlos sind die Kommunen der Böllerei ohnehin nicht ausgeliefert. So können sie das Feuerwerk aus Gründen der Sicherheit, des Brandschutzes oder der Erhaltung der Altstädte zumindest gebietsweise untersagen. Die Bundesregierung könnte zudem die Sprengstoffverordnung so ändern, dass Kommunen auch großflächige Verbote aussprechen dürfen. Spätestens damit sollte es jedoch genug sein. Denn ein generelles Böllerverbot würde all die bestrafen, die im Silvesterfeuerwerk eine gute Tradition sehen und damit verantwortungsvoll umgehen.

