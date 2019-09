Landtag muss entscheiden

Schwarze Plastikfolie, alte Autoreifen als Gewichte – das ist kein schöner Anblick. Und auf den Feldern der Feudenheimer Au schon gar nicht. Deswegen ist die Aufregung um die Plastikfolie verständlich. Aber dahinter steckt keineswegs Böses, ganz im Gegenteil: Die Mannheimer Buga-Gesellschaft lässt, in Absprache mit der Naturschutzbehörde und mit Billigung des Petitionsausschusses des Stuttgarter Landtags, geschützte Eidechsen „vergrämen“, so der naturschutzrechtliche Fachausdruck. Man kann sich das leicht vorstellen: Unter der schwarzen Folie fühlen sich die Tierchen nicht besonders wohl und wandern in benachbarte, nicht mit Folie zugedeckte Gefilde ab. Das geht grundsätzlich in Ordnung, bescheinigt auch der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) den Buga-Machern.

Es geht bei der Aufregung in der Au aber um mehr: Betroffene Kleingärtner wollen ihre angestammten Parzellen nicht gegen neu angelegte Gärten tauschen. Naturschützer wollen keine neue Straße – auch keine für Fahrräder – in der Au, weil sie zu stark in die Lebensräume von Orchideen, Wildbienen und Eidechsen eingreift. Kritiker der Bundesgartenschau legen den Finger ganz grundsätzlich auf fragwürdige Punkte der Planungen. Nicht zuletzt deshalb haben Betroffene eine Petition gegen den Radschnellweg eingereicht.

Sie bezweifeln, dass ein neuer Radschnellweg für rund sechs Millionen Euro überhaupt durch die Au geführt werden muss, wenn der Weg am Aubuckel entlang kaum länger, aber kostengünstiger zu haben wäre. Erhellend könnte da die Machbarkeitsstudie des Verbands Metropolregion Rhein-Neckar zum Radschnellweg sein: Dort wird der Abschnitt durch die Au, obwohl Vorzugstrasse, nur mäßig bewertet – vor allem wegen der Kosten und der zusätzlichen Versiegelung von Grünflächen.

Und wie geht’s nun weiter? Der Gemeinderat hat die Trasse beschlossen, Betroffene wehren sich dagegen – das ist ihr gutes Recht. Jetzt muss der Landtag entscheiden.

