Lange Zielgerade

Es ist so weit. Nicht einmal ein Jahr, nachdem das neue Coronavirus erstmals in Europa nachgewiesen wurde, hat die EU am Montag den Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech zugelassen. Und doch ist es kein Tag reiner Freude: Denn der beispiellose Triumph der Wissenschaft fällt in eine Zeit, in der die zweite Pandemie-Welle in vielen europäischen Staaten außer Kontrolle zu geraten droht.

Wie blank die Nerven liegen, zeigt sich angesichts der in Großbritannien neu aufgetretenen Virusmutation. Noch ist nicht viel über sie bekannt, wahrscheinlich ist die Variante schon längst auf dem Kontinent verbreitet. Doch die Alarmbereitschaft der Behörden ist so hoch, dass an einem Sonntag binnen Stunden die Verbindungen zwischen Insel und Kontinent gekappt wurden.

Die Erklärung liegt auf der Hand. Zu viele Fehler sind im Lauf der Pandemie gemacht worden, als dass man noch weitere folgen lassen wollte. Zu viele Menschen sind gestorben – und werden noch sterben. Zu dramatisch ist die Situation auf den Intensivstationen und in den Pflegeheimen, wo – auch in dieser Region – Mitarbeitende über das erträgliche Maß hinaus ihr Bestes geben.

Auf Nummer sicher

Ja, Fehler wurden gemacht. Der Zeitpunkt der Zulassung aber gehört nicht dazu. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat am Montag noch einmal betont, dass sie sich ausschließlich durch die wissenschaftliche Beweislage hat leiten lassen. Im Gegensatz zu anderen Ländern, die auf eine Not-Zulassung setzten, ging Europa auf Nummer sicher. Auch wenn das etwas länger dauerte: Der Impfstoff ist nun umfänglich geprüft – was auch für die Akzeptanz wesentlich sein wird.

Mit Hilfe der verschiedenen Vakzine wird es gelingen, diese Pandemie zu besiegen. Aber die Zielgerade ist lang. Bis genügend Dosen vor Ort sind, ausreichend Menschen geimpft werden können, wird es noch etwas ruckeln, wie es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nannte. Neben der wissenschaftlichen Herausforderung gibt es nun auch eine logistische.

Immerhin: Ein Ende dieser schwierigen Zeit kommt langsam in Sicht. Bis dahin aber sind alle Bürger und Bürgerinnen gefragt. Nur durch Social Distancing lässt sich das Virus die letzten dunklen Monate unter Kontrolle halten. Daher ist es zentral, dass sich alle an den Lockdown halten. Und natürlich gelten weiterhin die AHA-Regeln – Abstand, Hygiene, Alltagsmaske.

Nachlässigkeit angesichts des Impfstoffs wäre fatal.

