Beim Umgang mit der türkisch-nationalistischen Rockergang „Osmanen Germania“ ist ein langer Atem gefragt. Dabei handelt es sich um ein Thema, bei dem viele Faktoren zu berücksichtigen sind. Versuchter Mord, versuchter Totschlag, Körperverletzung, Raub, Zuhälterei, Waffen- und Drogendelikte – fast schon klischeehaft liest sich die Liste der Vergehen, derentwegen sich Mitglieder der rockerähnlichen Gruppe zu verantworten haben.

Hier muss der Staat mit aller Härte und Konsequenz vorgehen. Dies sollte sich auch im Urteil widerspiegeln, das in Stuttgart-Stammheim im Prozess gegen die mutmaßlichen Anführer der Gang gefällt werden muss. Heikel ist auch ein zweiter Aspekt – die möglichen Beziehungen der Rockergruppe zur türkischen Regierung. Fließt hier Geld nach Deutschland, um im Kampf gegen die Kurden aufzurüsten, muss dieser Sumpf trockengelegt werden. Aus sicherheitspolitischer Sicht und schlicht aufgrund der Tatsache, dass ein Konflikt eines anderen Staates nicht auf deutschem Boden ausgetragen werden darf.

Zuletzt kam noch ans Tageslicht, dass Mitglieder der Gruppe in Südwest-Asylheimen als Wachmänner eingesetzt wurden. Was sich zunächst wie ein Skandal liest, bedarf jedoch einer Einordnung. Zum einen haben die Verantwortlichen in Südbaden schnell reagiert und die Verträge mit den Wachmännern gekündigt.