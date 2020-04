Wie selten zuvor mag die Liste der größten Kapitalvernichter mit dem Stichtag Ende 2019 in diesen Tagen begrenzte Aussagekraft haben. Wer interessiert sich aktuell schon dafür, was im vergangenen Jahr oder in den letzten fünf Jahren passiert ist. Trotzdem ist der Blick auf die Aufstellung der Aktionärsvertreter der Schutzvereinigung DSW durchaus von Bedeutung. Vor allem in langfristiger Perspektive.

Auf die Entwicklung einer Aktie in einem oder auch in nur zwei Jahren zu achten, hilft bei der Bewertung eines Unternehmens allenfalls bedingt. Schließlich geht es bei einer soliden Aktienanlage für die private Altersvorsorge um eine langfristige Perspektive. Deshalb ist in der Liste der größten Kapitalvernichter auf die Phase der letzten fünf Jahre zu schauen. Daran lässt sich ablesen, ob das Geschäftsmodell eines Unternehmens und seine Geschäftszahlen in die richtige Richtung weisen. Eine solche Phase klammert kurzfristige Schwankungen an den Börsen oder den Einfluss von Sonderereignissen aus. Aktien, die seit 2015 die Hälfte oder mehr ihres Wertes verloren haben sind eher mit Vorsicht zu betrachten. Das gilt etwa für die Aktie der Deutschen Bank, die fast schon traditionell unter den fragwürdigen Top Zehn der Liste zu finden ist. 70 Prozent Wertverlust seit 2015 sind ein bedenkliches Signal.

Die Corona-Krise dürfte die Rangliste in diesem Jahr freilich durcheinanderwirbeln. Wenn die Pandemie hoffentlich in den nächsten Wochen abflaut und bis zum Sommer einigermaßen beherrschbar sein wird, zeigt sich schnell, welche Geschäftsmodelle Zukunft haben und welche Unternehmen finanziell gut aufgestellt sind.

